اعرف أنواع الجفاف وعلامات الإصابة به

كتبت فاطمة خليل

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم السوائل الحيوية، وفي كثير من الأحيان ، يمكن أن يحدث هذا خلال أشهر الصيف الحارة خاصة مع التعرض للشمس وقلة شرب الماء، وفقا لموقع healthy .

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الجفاف، والنوع الأول عندما يحدث هذا النوع من الجفاف، يكون كمية الشوارد أو المعادن والصوديوم فى الجسم منخفضة للغاية والنوع الثانى للجفاف هو الجفاف المفرط ويحدث عندما يفتقر الجسم إلى الماء فقط.

اما الشكل الثالث من الجفاف يؤدي إلى فقدان متساو لكل من الماء والكهارل فى الجسم وهو النوع الأكثر شيوعًا في البشر ، ويمكن تصحيحه بسهولة عن طريق التأكد من أن المريض لديه ما يكفي من الماء والشوارد الضرورية.



الجفاف

علامات الجفاف



هناك العديد من علامات وأعراض الجفاف المختلفة، العلامة الأولى هي عادة صداع شديد، تليها الدوخة. -العطش الشديد وعدم الراحة وفقدان الشهية، بعد ذلك ، تبدأ العضلات في التشنج ، خاصة العضلات في الساقين.

من الأعراض الشائعة أيضًا صعوبة فى الرؤية بالإضافة إلى انخفاض ضغط الدم.

-عندما يزداد الجفاف سوءًا، تزداد الأعراض وتتفاقم أيضًا ثم ستبدأ معدلات التنفس والقلب في الازدياد مع زيادة الجفاف.

-غالبًا ما يتعرض المرضى للإمساك بسبب عدم وجود كمية كافية من الماء في الأمعاء.

-اصفرار البشرة والعين.