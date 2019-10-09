ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.5% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% رابحاً 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2809.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 203.7 مليون سهم محققة ما قيمته 197.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3092 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.54%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.45%، فقطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.39%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 13.79%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 4.12%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.29%.