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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:20 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحا 9.88 نقطة ليصل إلى مستوى 2806.46 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والعقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 106.7 مليون سهم محققة ما قيمته 92.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1374 صفقة ل30 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.91%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، فقطاع العقارات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 8.62%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أرامكس بنسبة 1.23%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 0.50%.

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