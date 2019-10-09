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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السبت بالقاهرة لبحث عدوان تركيا على سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:39 م
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السبت بالقاهرة لبحث عدوان تركيا على سوريا سوريا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السبت المقبل بالقاهرة بناء على طلب مصر لبحث العدوان التركى. 

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

 

 


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