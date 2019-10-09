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إيطاليا تعرب عن قلقها بشأن العدوان العسكرى التركى على سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:53 م
إيطاليا تعرب عن قلقها بشأن العدوان العسكرى التركى على سوريا مدرعات الجيش التركى
كتبت فاطمة شوقى

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أعربت الحكومة الايطالية عن "القلق بشأن أنباء عن عملية عسكرية تركية وشيكة فى شمال شرق سوريا"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

 

وحثت وزارة الخارجية الايطالية فى تغريدة نشرتها مساء الثلاثاء على موقعها الرسمى فى منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" على "تجنب الأعمال الاحادية التى قد تتسبب فى تداعيات مزعزعة للاستقرار فى المنطقة".

ورأت الخارجية الايطالية أن "العملية السياسية فى إطار الأمم المتحدة (قرار مجلس الامن رقم 2254) هى السبيل الوحيد لحل دائم للأزمة السورية".

 

وحذر الاتحاد الأوروبى، من أى عملية تركية ضد قوات يقودها الأكراد فى شمال سوريا، وذلك بعد قرار أمريكى مفاجئ بسحب قوات من المنطقة، وقالت مايا كوتشيانيتش، المتحدثة بأسم  الممثلة العليا للسياسة الخارجية ، فيديريكا موجيرينى : "أى استئناف للمعارك سيزيد من معاناة الشعب السورى ويسبب نزوحاً للسكان ويقوض الجهود السياسية لحل هذا النزاع".

 

ووضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى هذه المسألة ضمن برنامج عمل قمتهم، الاثنين المقبل، فى لوكسمبورج، وفقا لكوتشيانيتش، مضيفة  "نحض على وقف الأعمال القتالية لضمان حماية المدنيين ووصول المنظمات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد".

 


تركيا

سوريا

عملية عسكرية

ايطاليا

الاتحاد الأوروبى

العدوان التركى

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