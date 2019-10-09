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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بأسلحة نارية بقليوب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:58 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بأسلحة نارية بقليوب مشاجرة - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات المالية بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغا لمركز شرطة قليوب من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية منطى – دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الحادص، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من:

طرف أول "طارق س ع ن" 55 عاما خراط، نجل الأول "عبدالله ط ع" 24عاما سائق توك توك، مصاب بجرح سطحى بالوجه، وضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، نجل الأول "عماد ط ع" 18 عاما طالب مصاب بجرح قطعى وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

طرف ثانى "محمد س س" 33 عاما صاحب مقهى مصاب بجرح سطحى بالذراع الايسر، وضبط وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وشقيق الرابع "سعيد س س" 23 عاما عامل بمقهى وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"ياسر محمد م ع" 30 سنة حلاق، وجميعهم مقيمين بناحية منطى مصاب بجرح سطحى بالذراع الأيسر، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها كل منهم بالتعدى على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وأقر الأول والثالث والرابع والخامس حيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16257 جنح مركز قليوب لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.

 

 


القليوبية

مشاجرة بالاسلحة النارية

مدير امن القليوبية

مشاجرة بسبب خلافات مالية

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