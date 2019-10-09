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إصابة أحد عناصر الشرطة الباكستانية فى هجوم مسلح

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:58 ص
إصابة أحد عناصر الشرطة الباكستانية فى هجوم مسلح الشرطة الباكستانية
أ ش أ

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أصيب أحد عناصر الشرطة الباكستانية بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار اليوم الأربعاء فى مدينة "كراتشى".
وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على سيارة الشرطي مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن المسلحين تمكنوا من الفرار عقب وقوع الحادث.
وأضافت القناة أنه تم نقل الشرطة المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد الدوافع وراء ارتكاب الحادث.


باكستان

الشرطة الباكستانية

إطلاق نار

مدينة كراتشى

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