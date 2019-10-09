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إحباط محاولة تهريب سجادة أثرية إلى كندا بمطار القاهرة.. صور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:40 م
إحباط محاولة تهريب سجادة أثرية إلى كندا بمطار القاهرة.. صور إحباط محاولة تهريب سجادة أثرية إلي كندا بمطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادارت الجوية بمطار القاهرة الدولى برئاسة عصام فرج المدير العام، رشوان زيدان مدير جمرك صادر مصر للطيران من محاوله تهريب سجادة أثرية داخل طرد مصدر إلى كندا، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة، وخلال معاينة مشمول الشهاده رقم ١٦٥٩٤، بعدد واحد طرد ومشموله موبيليا، وكتب مصدرة إلي كندا اشتبه مأمور الجمرك، أيمن صلاح بأثرية المشمول، وتقدمت إدارة البحث الجنائي بأخبارية تفيد وجود ممنوعات داخل الطرد .

وبعرض المشمول على اللجنة العليا بمركز الوحدات الأثرية، واللجنة المتخصصة من متحف النسيج بوزاره الآثار، أقرت اللجنة بأثرية السجاده وتخضع لقانون حمايه الآثار رقم 117لسنه 1983 وتعديلاته.

قرر سيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، وهلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، تحرير محضر ضبط جمركى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تهريب

جمارك مطار القاهرة

طرد

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