أوقاف أسيوط تطلق قافلتين لبناء الوعى أسبوعيا بمشاركة الشباب والثقافة والتعليم

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، انطلاق مسابقة محلية للقرآن الكريم لأبناء المحافظة، الأسبوع المقبل، فى حفظ القرآن الكريم كاملا.

وأكدت مديرية أوقاف أسيوط، مواصلتها العمل بناء على استراتيجية مشاركة وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة لبناء الوعى فى مواجهة التحديات، معلنة تحريك قافلتين توعويتين الأسبوع المقبل بمشاركة مديريات التعليم والثقافة والشباب.