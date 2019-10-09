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ألمانيا تخشى عودة مقاتلى داعش الأجانب لدولهم الأوروبية نتيجة ضربات تركيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:33 م
ألمانيا تخشى عودة مقاتلى داعش الأجانب لدولهم الأوروبية نتيجة ضربات تركيا الحرب فى سوريا
كتب أحمد علوى

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حذرت ألمانيا من أن الهجوم التركى على سوريا فد يكون سبب رئيسى فى فرار عناصر تنظيم داعش الأجانب وعودتهم من جديد إلى دولهم فى أوروبا، حسبما جاء فى صحيفة 20 مينوت الفرنسية.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

 


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