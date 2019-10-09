ألمانيا: العدوان التركى فى سوريا يشكل تهديدا بعودة داعش

كتب هيثم سلامة

أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، نقلا عن الخارجية الألمانية أن الهجوم التركى فى سوريا يشكل تهديدا بعودة داعش.

وكان أردوغان، قد أعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، فيما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.