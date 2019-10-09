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أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر القادم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:41 ص
أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر القادم أرامكو السعودية
لندن (أ ش أ)

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قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة فى طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأضاف الناصر - أمام مؤتمر للنفط والمال فى لندن حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية - إن الهجمات التي تعرضت لها "أرامكو" رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، وقد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.

وتابع أن"غياب التصميم الدولى على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة فى العالم لخطر أكبر".

واستعادت أرامكو السعودية فى وقت سابق طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا، محققة تعافيا أسرع مما كان متوقعا بعد هجمات أرامكو.

وكانت قد تعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية فى 14 سبتمبر الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف ليصل إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

 

 


أرامكو السعودية

النفط

النفط العالمى

ارامكو

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