أب يقيم دعوى تخفيض نفقة أطفاله الثلاثة للنصف بعد امتناعه عن دفعها 5 سنوات

أقام أب دعوى تخفيض نفقة أطفاله الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيه تعسره المادى وعدم استطاعته الالتزام بدفع الأموال المطالب شهريا، وكذلك المتجمد البالغ 43 ألف الصادر به عدة احكام حبس، وذلك بعد زواجه وإنجابه لأطفاله، وانفصاله عن زوجته، لترد الأم على دعواه:" يمتنع عن نفقه أطفاله منذ زواجنا، ويجبرنى على العمل، رغم يسر حالته المادية وأسرته، وامتلاكه العديد من العقارات، مما دفعنى بتطليقى خلعا".

وتابعت الزوجة إيمان.ع.ال، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" 5 سنوات مضوا على تطليقى، لم يدفع والد أطفالى جنيه واحد لهم، رغم يسر حالته المادية، لدرجة دفعته لبيع شقتنا لوالدته حتى يحرمنى من منزل الحضانة، والاستقاله من عمله".

وقصت الزوجة: " لم تكن حياتى برفقته سهلة، كانت مليئة بالضرب والإهانة، ولكنى كنت متحملة طوال سنوات، من أجل أن أجد منزل يأونى وأطفالى، إلى أن بدأ فى تعنيفهم والتعدى عليهم بالضرب والتعذيب، وحرمانه لهم من الذهاب من المدرسة، وتركى لوالدته تدفع المصروفات، فقررت الطلاق بعد أن فاض بى الكيل".

واستطردت إيمان: " تحايل بكل الطرق القانونية، ليستولى على حقوقى وأطفاله، ليقرر أن يتهرب من أحكام الحبس بشهادة فقر، وطالب المحكمة بتخفيض النفقة ودفع نصف مبلغ متجمد النفقة البالغ 43 ألف".