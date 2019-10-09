سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

أب يقيم دعوى تخفيض نفقة أطفاله الثلاثة للنصف بعد امتناعه عن دفعها 5 سنوات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:15 م
أب يقيم دعوى تخفيض نفقة أطفاله الثلاثة للنصف بعد امتناعه عن دفعها 5 سنوات محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام أب دعوى تخفيض نفقة أطفاله الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيه تعسره المادى وعدم استطاعته الالتزام بدفع الأموال المطالب شهريا، وكذلك المتجمد البالغ 43 ألف الصادر به عدة احكام حبس، وذلك بعد زواجه وإنجابه لأطفاله، وانفصاله عن زوجته، لترد الأم على دعواه:" يمتنع عن نفقه أطفاله منذ زواجنا، ويجبرنى على العمل، رغم يسر حالته المادية وأسرته، وامتلاكه العديد من العقارات، مما دفعنى بتطليقى خلعا".

 

وتابعت الزوجة إيمان.ع.ال، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" 5 سنوات مضوا على تطليقى، لم يدفع والد أطفالى جنيه واحد لهم، رغم يسر حالته المادية، لدرجة دفعته لبيع شقتنا لوالدته حتى يحرمنى من منزل الحضانة، والاستقاله من عمله".

وقصت الزوجة: " لم تكن حياتى برفقته سهلة، كانت مليئة بالضرب والإهانة، ولكنى كنت متحملة طوال سنوات، من أجل أن أجد منزل يأونى وأطفالى، إلى أن بدأ فى تعنيفهم والتعدى عليهم بالضرب والتعذيب، وحرمانه لهم من الذهاب من المدرسة، وتركى لوالدته تدفع المصروفات، فقررت الطلاق بعد أن فاض بى الكيل".

 

واستطردت إيمان: " تحايل بكل الطرق القانونية، ليستولى على حقوقى وأطفاله، ليقرر أن يتهرب من أحكام الحبس بشهادة فقر، وطالب المحكمة بتخفيض النفقة ودفع نصف مبلغ متجمد النفقة البالغ 43 ألف".


محكمه الاسره

دعوى طلاق

خلافات زوجيه

انجاب الفتيات

جهل

تعنيف الاطفال

العنف ضد المراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:34 ص

حكايات من دفتر فترة الخطوبة بمحاكم الأسرة.. عنف جسدى وابتزاز مادى ومعنوى.. والكلمة الأبرز على لسان المخطوبين "كفاية لحد كده".. وشاب يقيم دعوى لاسترداد "الشبكة" من خطيبته بعد رفضها إجراء كشف عذرية فى أغرب واقعة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 03:00 م

محكمة الأسرة ترفض دعوى زوجة لإلزام طليقها بإلحاق طفليه بمدرسة خاصة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 03:00 ص

زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تركت منزلى 17مرة خلال عام ودفعت ثمن منقولاتها 3مرات

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة