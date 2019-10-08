180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة أن الشركة المكلفة بمنح شهادة المعلم ICDL للخريجين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين التى تستهدف 120 ألف معلم لديها قرابة 180 مركزا تدريبا ومعتمدا لمنح الشهادات، حيث توجد فى القرى والنجوع.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية للمعلمين، الذى عقد اليوم بالمدينة التعليمية بأكتوبر، أن الشهادة تمنح فى غضون شهر للمعلم المتقدم بشكل معتمد وموثق وتعتبر مستند رسمى للتقدم للوظائف فى التربية والتعليم.

وأوضحت المصادر، أن هناك 9 برامج واختبارات يخوضها المتقدم للحصول عليها ترتكز جميعها على مهارات تناسب منظومة التعليم الجديدة والتى يجب أن يكتسبها المعلم المتقدم للعمل فى المنظومة التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت التعاقد مع 120 ألف معلم، واشترطت حصول الخريج على شهادة المعلم المعروفة بـICDL.