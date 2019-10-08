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10 معلومات عن مجزرة الأقصى الأولى فى ذكراها الـ 29

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:37 م
10 معلومات عن مجزرة الأقصى الأولى فى ذكراها الـ 29 اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
كتبت شيماء بهجت

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تمر اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ 29 لمجزرة المسجد الأقصى الأولى، والتى استيقظ سكان القدس، على سيل من الدماء وأصوات الرصاص ومكبرات الصوت التى نادت من المساجد داعية لحماية المسجد الأقصى المبارك.

فى ذلك العام وقبيل احتفال الإسرائيليين بعيد العرش اليهودى، وزعت جماعة يهودية متطرفة تسمى أمناء جبل الهيكل بيانا على وسائل الاعلام، تقول فيه إنها تعتزم تنظيم مسيرة إلى جبل الهيكل (كما يسمونه)، داعية فيه اليهود للمشاركة فيها، لأنه وحسب البيان فإن الجماعة ستضع حجر الأساس لما يسمى بـ الهيكل الثالث، إضافة إلى تصريح لمؤسس التنظيم جرشون سلمون يقول فيه: " الاحتلال العربى الإسلامى لمنطقة المعبد يجب أن يأتى إلى نهايته، ويجب على اليهود تجديد علاقاتهم العميقة للمنطقة المقدسة"، مما أثار حفيظة المقدسيين.

وفى محاولة للتصدى للاعتداء، اعتكف آلاف المصلين داخل المسجد الأقصى وباحاته، وفور اقتحام المستوطنين المشاركين فى المسيرة للمسجد هب المعتكفون لمنعهم من تنفيذ مخططهم، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تدخلت وأمطروا المصلين بزخات من الرصاص، وحدثت المجزرة.

وفكرة "الهيكل الثالث" تأتى من قناعة يهودية بأن الهيكل موجود تحت المسجد الأقصى.. وقد تم تدمير الهيكل مرتين خلال التاريخ، لذلك فإنهم يقولون إن هذا الهيكل هو الثالث.

ونستعرض فى 10 نقاط بعض المعلومات عن مجزرة الأقصى الأولى...

1ـ وقعت فى الـ 8 من أكتوبر عام 1990 قبيل صلاة الظهر

2ـ استشهد 21 فلسطينيا وأصيب 150 بجروح مختلفة واعتقل 270 شخصا

3ـ تم إعاقة حركة سيارات الإسعاف وأصيب بعض الأطباء والممرضين أثناء تأدية واجبهم

4ـ لم يتم إخلاء القتلى والجرحى إلا بعد 6 ساعات من بداية المذبحة

5ـ شارك المستوطنين قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحى تجاه المصلين فى المجزرة

6ـ  قررت جماعة "أمناء جبل الهيكل"  متطرفون يهود، تنظيم مسيرة للمسجد الأقصى، لوضع حجر الأساس بما يسمى للهيكل الثالث فى ساحة المسجد الأقصى.

7ـ قاد المسيرة مؤسس الجماعة حينها جرشون سلمون

8ـ قام أهل القدس لمنع المتطرفين اليهود من ذلك، فوقع اشتباك بين المصلين وعددهم قرابة 4 آلاف مصل وبين المتطرفون اليهود

9 ـ قوات الاحتلال تتدخل وتستخدم قنابل الغاز السام لتفريقهم، وتقنص بأسلحتها وطائراتها العسكرية الفلسطنيين المرابطين.

10ـ استمر إطلاق النار من الجيش والمستوطنين لمدة 35 دقيقة

 


المسجد الاقصى

مجزره الاقصى الاولى

الهيكل الثالث

ذكرى مجزره الاقصى الاولى

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