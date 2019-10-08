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10 أكتوبر.. الحكم على نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:23 م
10 أكتوبر.. الحكم على نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار على الهوارى، حجز جلسة 10 أكتوبر الجارى للحكم فى محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.
 
وطالب المحامى مصطفى شحاتة، مندوب عن المحامى محمد حمودة، بإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، طبقاً للتعديلات القانونية الأخيرة، والتى تختص بها المحكمة الاقتصادية فى تلك القضايا، كما أنكرت المتهمة سعاد الخولى التهم الموجهة لها، مستطردة: "معملتش حاجة والله".
 
تعقد الجلسات بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت .
 
وقرر المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية فى البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
 
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.

سعاد الخولى

نائب محافظ الاسكندرية

غسيل الاموال

جنايات القاهرة

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