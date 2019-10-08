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ولى عهد البحرين: إسهامات المؤسسات المالية لها أثر بالدفع بعجلة التنمية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:23 م
ولى عهد البحرين: إسهامات المؤسسات المالية لها أثر بالدفع بعجلة التنمية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد البحرين
محمد عبد المجيد

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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مواصلة تعزيز تنافسية مملكة البحرين فى القطاع المالى والمصرفى، لتحقيق مزيدٍ من المنجزات الاقتصادية الوطنية، التى تعود بالنماء والازدهار على الوطن والمواطنين، منوهًا إلى دور كافة القطاعات الاقتصادية فى دعم العملية التنموية بما يرفد الاقتصاد الوطنى وفق رؤى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
 
و وفقا لموقع "الأيام" البحرينية، جاء ذلك لدى لقائه بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد البحرينى، و رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزى، و مارتن تريكو الرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن إسهامات المؤسسات المالية والمصرفية، لها أثر واضح فى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة فى مملكة البحرين، مؤكدًا أن المملكة مستمرة فى استقطاب المزيد من الاستثمارات فى القطاع المالى والمصرفى، بما يسهم فى خلق الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين.
 
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شكره وتقديره لولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما يبديه من حرص ودعم للقطاع المالى والمصرفى فى مملكة البحرين.
 

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