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وكالة إيطالية: مصاب بشلل يمشى مجددا بفضل هيكل خارجى متصل بالمخ

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:33 م
وكالة إيطالية: مصاب بشلل يمشى مجددا بفضل هيكل خارجى متصل بالمخ مصاب بشلل يمشى مجددا
كتبت فاطمة شوقى

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تمكن شاب فرنسى يبلغ من العمر 28 عاما أصيب بالشلل التام، بسبب سقوطه من ارتفاع 15 متراً حدث قبل 4 سنوات من العودة للمشى وتحريك ذراعيه، مدعومًا من قبل الهيكل الخارجى الذى يتحكم فيه الشاب بأفكاره، حسبما ذكرت وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الهيكل الخارجى مزود بدعامات فى الأعلى، وساعد الشاب على حل مشاكل التوازن، ولكنه غير حر فى الذهاب حيث يريد ولذلك فإن هذا الهيكل نتيجة اولية وسيستمر العمل عليه، وعند حل هذه المشكلة سيتمكن العلماء الفرنسيون من ازالة الجزء العلوى من جهاز الحركة.

وأوضح هذا الشاب البالغ 28 عاما المتحدر من مدينة ليون "هذه رسالة أمل للأشخاص الذين يعانون حالتى وهى أن ثمة أمورا قابلة للتحقق حتى فى حالات الإعاقة الكبيرة".

وهذا الشاب واسمه تيبو هو أول مريض يخضع لتجربة سريرية يجريها مركز "كليناتيك" للبحوث فى مجال الطب الحيوى فى مدينة جرونوبل الفرنسية.

وكان تعرض الشاب لسلسلة من إشاعات الإيكو لرسم خريطة لمناطق الدماغ التى يتم تنشيطها عندما يتخيل الرجل أنه يمشى ويحرك ذراعيه،  ثم تمت تغطية هذه المناطق بواسطة "أقطاب كهربائية" تشكل "المستشعرات" اللازمة لنقل "أفكار" الرجل إلى الهيكل الخارجى.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم زرع وصلات كهربائية لدى مريض آخر فى نوفمبر، على أن يعقبه اثنان آخران فى الأشهر المقبلة، وستوفر المراحل الآتية من التجربة السريرية القدرة على حمل أغراض باليد وتحسين توازن الهيكل الخارجى، وهى نقطة الضعف الكبيرة فى كل الروبوتات من هذا النوع.


فرنسا

هيكل خارجى

شلل

اختراعات

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