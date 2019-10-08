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وزير الخارجية البحرينى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع الكويت

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:55 م
وزير الخارجية البحرينى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع الكويت وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
المنامة (أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية القوية والوثيقة مع دولة الكويت فى جميع المجالات، وحرص المنامة الدائم على تعزيز التعاون الثنائى بما يلبى التطلعات المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال تسلم الوزير البحريني، نسخة من أوراق اعتماد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفيرًا لدولة الكويت لدى البحرين، حيث تمنى له التوفيق فى أداء مهام عمله.

من جانبه، أشار السفير الكويتى إلى المستوى المتميز للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البحرين والكويت، مؤكدًا سعيه لتعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة بما يعود بالنفع على البلدين.

 


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