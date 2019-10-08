موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

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الصورة : الموجز + الارصاد

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

توقع الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من غد الأربعاء، بمعدل درجتين، مشيرا إلى سقوط أمطار على جنوب البلاد وسلسلة جبال البحر الأحمر ومدينة الغردقة.

رئيس الوزراء يصل البرلمان للمشاركة بالجلسة العامة

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمقر البرلمان، للمشاركة بالجلسة العامة، لمناقشة المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى، وفقا لما أعلن عنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

صور.. 9 معلومات عن طقوس "عيد الغفران" أبرزها وضع الدواجن على الرأس

يحتفل اليهود فى إسرائيل اليوم وغدا بعيد الغفران "يوم كيبور"، ورغم كونه عيداً، إلا أنه يمثل ذكرى حزينة ومأسوية للإسرائيليين، لتزامنه مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة التى تمكن فيها الجيش المصرى من تحقيق انتصاراً عظيماً وكاسحاً على القوات الإسرائيلية فى سيناء.

فى دولة الديكتاتور العثمانى.. حبس قاضى بمحكمة الاستئناف انفرادياً 3 سنوات

فى دولة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان آخر شيء يُعمل به هو القانون ،وطالما هذا الوضع بالنسبة للقانون فالقضاة أكثر المواطنين فى تركيا يتم التنكيل بهم ويلقون فى غيابات السجن.

أمريكى وسويسريان يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2019

أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل اليوم الثلاثاء، فوز العلماء الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو، بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2019، بفضل اكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي" واكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية."

صور.. محاولات إنقاذ الفيلة نعيمة من الجلطة القلبية بحديقة حيوان الجيزة

ينشر "اليوم السابع" ، أول صور لمحاولات إنقاذ الفيلة "نعيمة" بحديقة حيوان الجيزة، قبل نفوقها بساعات، والفريق الطبى البيطرى الذى كان يتابع حالتها، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

انطلاق القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان برئاسة السيسى

انطلقت، قبل قليل، بقصر الاتحادية، القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان.

إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ جهودها لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بكافة المنافذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.

فيديو.. زعيم المعارضة التركية: أردوغان باع مصنع ب20 مليار دولار لقطر "مجانا"

كشف زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، فضيحة خصخصة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لمصانع أسلحة تركية لصالح قطر، وواصفا هذا التصرف بالخيانة.

روساتوم الروسية: الباب مفتوح للشركات المصرية للمشاركة فى مناقصات الضبعة