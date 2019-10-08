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منتخب مراكز الشباب بالشرقية يفوز بالمركز الأول فى الدورى الثقافى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:20 م
منتخب مراكز الشباب بالشرقية يفوز بالمركز الأول فى الدورى الثقافى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرية الشباب والرياضة ومنتخب مراكز شباب الشرقية، لفوزه بالمركز الآول على مستوى محافظات الجمهورية بالدورى الثقافى المعلوماتى، بمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب فى نسخته الثانية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة فى العديد من المجالات الأدبية، العلمية، الفنية للشباب بالفئة العمرية من 18 حتى 35 سنة من أبناء مراكز الشباب بالمحافظات، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى وتنميته قدراته بمختلف المجالات .

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وبالأداء المشرف لمنتخب مراكز شباب الشرقية المشارك بفعاليات بالدورى الثقافى المعلوماتى بمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب، وعددهم 6 من أبناء مراكز الشباب بنطاق المحافظة، مؤكدا أن المهرجان يساهم فى اكتشاف جيل جديد من المبدعين من أبناء مراكز الشباب بالإضافة إلى استثمار اوقات فراغ الشباب بصورة ايجابية .

أكد على ضرورة الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتفعيل دورها التنموى سواء فى التنمية البدنية أو الفكرية للشباب بالفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى مساهمتها فى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنمية وتفعيل طاقات الشباب وفكرهم فى كافة الجوانب الثقافية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم واكتشاف المتميز منها.

يذكر أن الدورى الثقافى المعلوماتى بمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب فى نسخته الثانية شارك فيه 150 شاب وفتاة من مختلف مراكز الشباب بالمحافظات بالمرحلة العمرية 18 حتى 35 سنة وبمشاركة ذوى القدرات الخاصة والهمم فى كافة مجالات المسابقة، وحصد منتخب مراكز شباب الشرقية للشباب المركز الآول وحصل على مكافأة مالية قدرها 30000 جنيه، وذلك بعد مواجهته القوية وفوزه فى المرحلة الآخيرة على ومنتخب مراكز شباب محافظة كفر الشيخ .

 

 

 


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