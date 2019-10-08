سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

ملحق الدفاع المصرى بأبو ظبى يقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:18 ص
ملحق الدفاع المصرى بأبو ظبى يقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر السفير المصرى بالإمارات شريف البديوى
أبوظبى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم ملحق الدفاع فى السفارة المصرية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر.

ووجه الملحق - فى كلمة خلال الحفل - الشكر والتقدير إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين كرسوا جهودهم الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للوقوف مع مصر فى كل الظروف.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات "وام" اليوم الثلاثاء، أنه حضر الحفل الذى أقيم أمس السفير المصرى لدى الإمارات شريف محمد فؤاد البديوى وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية.

 


نصر اكتوبر

حرب اكتوبر

ملحق الدفاع المصرى بابوظبى

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس قبرص يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية مع مصر واليونان

رئيس قبرص يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية مع مصر واليونان

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة