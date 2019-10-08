ملحق الدفاع المصرى بأبو ظبى يقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أبوظبى (أ ش أ)

نظم ملحق الدفاع فى السفارة المصرية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر.

ووجه الملحق - فى كلمة خلال الحفل - الشكر والتقدير إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين كرسوا جهودهم الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للوقوف مع مصر فى كل الظروف.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات "وام" اليوم الثلاثاء، أنه حضر الحفل الذى أقيم أمس السفير المصرى لدى الإمارات شريف محمد فؤاد البديوى وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية.