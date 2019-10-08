مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 120 عاما على ميلاد "صاروخان" أحد رموز الكاريكاتير

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير احتفالية بمناسبة مرور 120 عامًا على ميلاد "صاروخان"، أحد رموز الكاريكاتير فى مصر، وذلك اليوم الثلاثاء.

تأتى الاحتفالية تقديرًا لقيمة صاروخان الفنية، ودوره فى ازدهار فن الكاريكاتير فى مصر. فقد عرفت الصحافة المصرية فن الكاريكاتير منذ عقود بعيدة، ورغم تعدد المجلات الكاريكاتيرية ظلت مجلة روزاليوسف فى طليعة المجلات الساخرة فى مصر. ويعزى إلى السيدة فاطمة اليوسف والصحفى الكبير محمد التابعى، دعمهما لرسامى الكاريكاتير، وتشجيعهما لهم؛ ومن أبرز هؤلاء الرسامين الفنان الأرمنى "ألكسندر صاروخان".

وارتبط فن الكاريكاتير فى روزاليوسف باسم "صاروخان"، الذى يُعد من أوائل الرسامين الذين قدموا شخصية كاريكاتيرية فى مصر، وهى شخصية "المصرى أفندى" التى كانت تعبر عن طبقة الموظفين فى مصر، واستطاعت أن تلعب دورًا هائلًا فى السياسة المصرية فى ذلك الوقت، وخاصةً فى المعارك مع الزعماء ورجال السياسة.

وأصبح صاروخان بعدها أحد رموز الكاريكاتير فى مصر، ذلك أنه لم تقتصر إبداعاته الفنية على مجلة روزاليوسف فحسب؛ وإنما زيَّنَت رسوماته أيضًا العديد من الصحف والمجلات المصرية، مثل: مجلة آخر ساعة، وصحيفة أخبار اليوم، التى ظل يرسم فيها حتى وفاته عام 1977.

كما ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ندوة لمناقشة رواية "حصن الزيدي" للكاتب اليمنى محمد الغربى عمران. يناقشه الناقدان الدكتور محمد رفيق خليل والدكتور مدحت عيسى. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن محمد الغربى عمران أديب يمنى، وهو عضو الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، والأمين العام لاتحاد البرلمانيين (السابقين)، ورئيس نادى القصة، وهو حاصل على ماجستير تاريخ معاصر من جامعة صنعاء.

صدر له عدد كبير من المؤلفات؛ منها فى القصة: "الشراشف" 1997، "الظل العاري" 1998، "ختان بلقيس" 2002، و"منارة سوداء" 2004. وفى الرواية: "ظلمة يائيل" الفائزة بجائزة الطيب الصالح "الدورة الثانية" 2012، و"الثائر" 2014، و"مملكة الجواري" 2017، وحصن الزيدي" الفائزة بجائزة راشد بن حمد الإماراتية 2019.