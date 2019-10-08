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مقتل 4 من كبار قادة حركة طالبان فى غارة غربى أفغانستان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:30 م
مقتل 4 من كبار قادة حركة طالبان فى غارة غربى أفغانستان عناصر حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الثلاثاء، مقتل مولوى كامران، قائد اللجنة العسكرية لحركة طالبان، المسؤولة عن عشرين إقليما، وثلاثة آخرين من كبار قادة الحركة فى غارة جوية على إقليم "فرح " غربى البلاد.

وذكرت شرطة الإقليم - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن قوات الأمن شنت أمس الاثنين، غارة جوية استهدفت سيارة فى قرية "نال دشت" التابعة لمديرية "خاك سفيد"، حيث أسفرت الغارة عن مقتل مولوى كامران، قائد لجنة "طالبان" العسكرية المعنية بعشرين من أقاليم البلاد.

وأضاف - البيان - أنه تم خلال الغارة أيضا قتل ثلاثة من كبار قادة الحركة هم : مولوى صمد، ومولوى داوود، ومولوى اخوندزادا.

ولم يصدر تعليق عن حركة "طالبان " بشأن الغارة حتى الآن.

 


افغانستان

حركه طالبان

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