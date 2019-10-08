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معهد جوته ينظم الأسبوع المقبل مؤتمرا دوليا حول الرؤى المتعددة للصحافة العلمية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:49 ص
معهد جوته ينظم الأسبوع المقبل مؤتمرا دوليا حول الرؤى المتعددة للصحافة العلمية معهد جوته فى القاهرة
كتبت أسماء نصار

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ينظم معهد جوته بالقاهرة المؤتمر الدولى حول الرؤى المتعددة للصحافة العلمية فى الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر الحالى.

وتتضمن الجلسة الأولى من المؤتمر الإجابة على عدة تساؤلات وهى كيف تؤثر الصحافة العلمية على المجتمع؟ وهل يمكنها سد الفجوة بين العلوم والإنسانية؟ وما هى التجارب الصحفية الناجحة للدول الصناعية؟ كيف يمكن للحوار المتبادل بين ألمانيا والعالم العربى أن يعزز الصحافة العلمية؟ حيث أنه من المؤكد أن الصحفيين العلميين فى كل من العالم العربى والدول الغربية يحتاجون إلى التحاور والبحث عن إجابات واضحة خاصة فيما يتعلق بالحوث الخلافية والمستقبلية.

أما الجلسة الثانية ستكون تحت عنوان " الصحافة العلمية فى الدول النامية" ومدى أهمية الصحافة العلمية فى الدول النامية، وتركيزها على التحديات الكبرى فى السياقات العربية فى وجود الأمية وقلة التمويل العام.

ويتناول المؤتمر الطب فى الأفلام والداما: حقائق أم مشاعر، حيث انه في السنوات القليلة الماضية كان هناك إنتاج لأفلام ومسلسلات تعرض أبطالا يتعايشون مع أمراض خطيرة مثل " أسماء" و "حلاوة الدنيا"، حيث يمتلك هذا التمثيل الخاص للطب فى الأعمال الدرامية إمكانيات عالية لنشر معلومات علمية صحيحة، وفى نفس الوقت يخاطب مشاعر الجماهير وهنا السؤال كيف يمكن لصانعي الافلام وضح الحقائق العلمية والمختلف عليها فى قالب درامى ؟ وما رأى العلماء في مناقشة تلك المواضيع في الافلام والدراما؟ وما هو الدورالذي يمكن أن تلعبه صناعة السينما في زيادة الوعي العام بالقضايا الصحية؟.
 


معهد جوته

المانيا

الصحافة العلمية

الصحافة

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