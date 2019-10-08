معبد أبوسمبل يستقبل 2100 سائح من مختلف جنسيات العالم

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

استقبلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم، الثلاثاء، 2100 سائح أجنبى من جنسيات مختلفة، ضمن جولتهم السياحية بالمدن المصرية.

وصلت الأفواج السياحية إلى المعبد عبر الرحلات البرية وبلغ عددهم 1863 سائحاً، بالإضافة إلى رحلة طيران جوية لمطار أبوسمبل الدولى ورحلة نيلية عبر البواخر السياحية بإجمالى 2100 سائح أجنبى متعدد الجنسيات كان أغلبهم من "الأسبان والألمان والأمريكان وعدد من دول أمريكا الجنوبية".

واستمتع الزائرون بجولة سياحية داخل معابد أبوسمبل التى تضم معبد للملك رمسيس الثانى ومعبد بجواره لزوجته الملكة نفرتارى.

فى سياق متصل، أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، استعداد أسوان لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، واستعداد الفرق الفنية المشاركة لإحياء المهرجان.