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مشروع لطلاب هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يقلل 25%؜ من استهلاك الوقود

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:48 ص
مشروع لطلاب هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يقلل 25%؜ من استهلاك الوقود الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة

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ـ المشروع يساهم فى تقليل الانبعاثات الضارة من المحرك

ـ تصنيع "منصة هندسية" محلية توفر نصف مليون جنيه بالمقارنة بمثيلتها الالمانية

إنجاز علمى جديد حققه طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى إطار حرص  خالد الطوخى  رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  على تشجيع أصحاب المواهب من طلاب الجامعة فى مختلف المجالات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة .

صرح الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة بالجامعة، أن فريقاً من طلاب قسم الهندسـة الميكانيكية بالكلية قد حصل على المركز الثانى فى المسابقات الخارجية للمشاريع الطلابية التى أقيمت على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك ضمن الأنشطة العلمية المصاحبة للمهرجان السنوى الرابع لجامعة بدر بالقاهرة .

وأضاف الدكتور أبو ستيت، أن الفريق الفائز  تولى الإشراف عليه د. السيـد محمد عبد الرازق  حيث قاموا بإنجاز مشروع علمى جديد توصلوا من خلاله إلى توليد غاز الهيدروجين من الماء، وقامت لجنة علمية متخصصة باختبار هذا المشروع، فأثبتت التجارب التى أجريت على محركى البنزين والديزل تحقيق وفر فى الوقود يصل إلى نسبة 25% مع تقليل الانبعاثات الضارة من المحرك .

كما استطاع هذا الفريق العلمى أيضاً التوصل إلى  تصميم وتصنيع منصة هندسية جديدة مهمتها اختبار المحركات بالهندسة العكسية، وذلك على غرار منصة مماثلة تقوم بتصنيعها إحدى الشركات الألمانية العاملة فى هذا المجال، وباختبارها تم التأكد من أنها تتمتع بنفس الأداء بما يساهم فى  توفير مبالغ ماليه تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تولى اهتماماً خاصاً بالبحث العلمى إلى جانب تشجيع الأنشطة الطلابية فى مختلف كليات الجامعة وحث الطلاب على المشاركة فى المسابقات العلمية .

 


جامعة مصر

كليات جامعة مصر

التعليم

الوقود

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