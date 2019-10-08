مسئول أوروبى: ترامب منح الأتراك "ضوء أخضر" لدخول سوريا.. والعواقب وخيمة

كتبت فاطمة شوقى

وصف المرشح لمنصب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، قرار إدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالسماح، بتدخل تركى عسكرى فى شمال شرقى سوريا بـ"الخطير".

وحذر بوريل، من مخاطر دخول العالم فى مرحلة عدم استقرار سياسى، وذلك خلال حديثه فى جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبى فى إطار الإجراءات اللازمة، لتثبت تعيينه فى منصبه، كممثل أعلى للدبلوماسية الأوروبية، للفترة ما 2019-2024، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.

ورغم تحذيرات ترامب للجانب التركى، إلا أن بوريل، اتهم الرئيس الأمريكى بـ"منح ضوء أخضر" للجيش التركى لدخول الشمال السورى.

وقال: "يجب على الاتحاد الأوروبى فرض نفسه بقوة، والقول بوضوح أنه لن يتم حل المشاكل القائمة بمبادرة عسكرية تركية فى شمال سوريا"، مضيفا: "رأينا هذا الصباح ما حدث والوضع خطير للغاية، والولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للتدخل التركى الذى يشكل تهديدا لسلامة البلاد، وعلى أوروبا أن تواجه هذه المشكلة بجدية".

واقترح بوريل، تنظيم مؤتمر إقليمى لخفض التوتر، حيث رأى أن "خفض التوتر لا يمر عبر إرسال قوات إضافية، بل بتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية" -على حد تعبيره.

كان ترامب قد كتب فى تغريدة أمس الإثنين، بعد إعلانه سحب قوات بلاده من شمال شرق سوريا، "حان الوقت لنخرج من هذه الحروب السخيفة التى لا نهاية لها".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد من البرلمانيين الأوروبيين يريدون العمل على معاقبة بعض الدول التى من بينها تركيا بسبب ادعمها جماعات إرهابية.

ومن المنتظر، أن يصوت البرلمانيون، ايجاباً أو سلباً على تعيين بوريل فى المنصب الجديد، تمهيداً لتصويت عام على كامل هيئة المفوضية الأوروبية برئاسة اورسولا فون دير لاين فى 23 أكتوبر الجارى.