محافظ قنا يقرر فصل رئيس قسم التنظيم لقرية الكلالسة تنفيذا لحكم القضاء

قنا - وائل محمد

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، قراراً بفصل رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية الكلالسة بمركز قوص من الخدمة، كما شمل القرار مجازاة السكرتير السابق للوحدة المحلية لقرية الكلالسة والمحال للمعاش حاليا بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرة الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.

وأكد محافظ قنا، أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقنا فى الدعوى رقم 116 لسنة 26 ق جلسة 31/7/2019 ، لافتا إلى أن المتهمين قاما بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة بأن حررا محاضر معاينات توصيل مرافق لعقارات مخالفة بدون وجه حق وبمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

وأضاف محافظ قنا، أنه لا مكان لأى مخطئ أو مقصر فى عمله بالجهاز الإدارى للمحافظة وأنه سوف يتم تحويل أى مسئول يخطئ فى عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.