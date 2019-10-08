سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يقرر فصل رئيس قسم التنظيم لقرية الكلالسة تنفيذا لحكم القضاء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:19 ص
محافظ قنا يقرر فصل رئيس قسم التنظيم لقرية الكلالسة تنفيذا لحكم القضاء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، قراراً بفصل رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية الكلالسة بمركز قوص من الخدمة، كما شمل القرار مجازاة السكرتير السابق للوحدة المحلية لقرية الكلالسة والمحال للمعاش حاليا بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرة الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.

 

وأكد محافظ قنا، أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقنا فى الدعوى رقم 116 لسنة 26 ق جلسة 31/7/2019 ، لافتا إلى أن المتهمين قاما بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة بأن حررا محاضر معاينات توصيل مرافق لعقارات مخالفة بدون وجه حق وبمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

 

وأضاف محافظ قنا، أنه لا مكان لأى مخطئ أو مقصر فى عمله بالجهاز الإدارى للمحافظة وأنه سوف يتم تحويل أى مسئول يخطئ فى عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

 

 


محافظة قنا

قرية الكلالسة

محكمة مجلس الدولة

اخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة