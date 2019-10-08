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محافظ دمياط تبحث آليات مد جسور التعاون مع اليابان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:47 م
محافظ دمياط تبحث آليات مد جسور التعاون مع اليابان جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جامعة حورس لحضور فعاليات اليوم اليابانى، حيث كان فى استقبالها الدكتور حسن الشناوى نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور أكرم العوضى رئيس الجامعة و لفيف من أساتذة و أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

 

وعقد اجتماع بحضور وفود من المكتب الثقافى بالسفارة اليابانية و هيئة التبادل وتطوير العلوم اليابانية "JICA" و الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم "JSPS" المعنيين بمجالات التعليم والصحة و الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة و الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفى دمياط العام، حيث رحبت المحافظ خلال الكلمة التى القتها بالوفود اليابانية معربة عن سعادتها بهذا الحدث الذى يهدف الى تحقيق التعاون والتواصل بين الجانبين فى العديد من المجالات خاصة مع وجود بيئة جيدة بدمياط لتطوير القطاعات الأكاديمية والبحثية .

 

ودعت محافظ دمياط ممثلى هيئة "JICA" الى مد جسور التعاون مع محافظة دمياط مشيدة بكافة الملفات التى تتبناها الهيئة بمصر ، كما أكدت أنه وفى ضوء تلك المبادرات سيتم العمل على تطوير مستشفى دمياط العام وتحويلها الى مستشفى تعليمى مما سيحقق طفرة كبيرة فى قطاع الصحة بدمياط.

 

وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى الوفود اليابانية المشاركة بالفعاليات اليوم وحرصهم على خلق فرص جديدة للتعاون مع المحافظة، كما اختصت بالشكر مجلس أمناء ورئيس جامعة حورس على تبنيهم مثل تلك المبادرات التى تهدف الى تحقيق التنمية على أرض دمياط معربة عن فخرها بهذا الصرح التعليمى الذى يضم كوكبة من أساتذة الجامعات.

 

وفى ختام الزيارة قامت المحافظ والدكتور حسن الشناوى بتسليم الدروع التذكارية الى ممثلى الوفود اليابانية.


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

اليابان

منال عوض

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