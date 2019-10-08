محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى سانت كاترين

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويرافقه اللواء نادر حنفى عشماوى السكرتيرالعام، الاستعدادات واللمسات النهائية بمدينة سانت كاترين، لانطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، تحت عنوان "هنا نصلى معا "، والذى ينطلق بعد غدا الخميس .

وشملت الجولة، تفقد أعمال تطوير الحديقة الرئيسية بساحه العلم، واستراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، مضيفا أن وزارة الثقافة قامت بتطويرها مع الحفاظ على شكلها الأثرى، ووضع كافة مقتنيات الزعيم الراحل بها، لتكون مزارا سياحيا إضافيا للمدينة، واستعدادا لافتتاحهما على هامش الاحتفالية.

كما تفقد اعمال تطوير مدخل المدينة ومركز الشباب وساحة العلم الجديدة، ومكان إقامة مسرح الحفل وأماكن إقامة الضيوف المشاركة، ومركز شباب سانت كاترين وتزويده بعدد 2 ملاعب نجيل صناعى مضاء والمزمع آيضا افتتاحهما فى " ملتقى الاديان " .

كما استمع المحافظ لشرح مفصل عن لاستقبال الضيوف المشاركين والاستقبال وإجراءات التسكين داخل الفنادق بمدينه سانت كاترين.