محافظ الفيوم يوجه بوضع منظومة متكاملة للنظافة والتجميل

الفيوم - رباب الجالي

أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات لعدد من مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة لوضع منظومة متكاملة للنظافة والتجميل وتطوير الميادين والعمل على توفير بيئة نظيفة تتوائم مع المظهر الحضارى للمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الفيوم، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، ومسئولى البيئة بالديوان العام.

خلال الاجتماع استعرض محافظ الفيوم ما تم إنجازه من رفع القمامة والمخلفات وأعمال التجميل والتطوير بشتى أنحاء المحافظة، من خلال الفعاليات المتعددة التى تقوم بها المحافظة فى إطار العمل التنفيذى والمبادرات الجادة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

كما أكد محافظ الفيوم على زيادة صناديق جمع القمامة وتوزيعها بالأماكن المحددة بمختلف أنحاء المحافظة، ومتابعة رفع القمامة والمخلفات أولاً بأول خلال ورديات العمل اليومية، مشدداً على ضرورة متابعة الصيانة الدورية للآلات والمعدات لتكون فى كامل جاهزيتها لإنجاز الأعمال.

وأوضح محافظ الفيوم بأن المحافظة بصدد إعداد دراسات تفصيلية لإنشاء مدفنين صحيين ومحطتين وسيطتين للتخلص من القمامة بطريقة آمنة بصحراء الفيوم بمركزى سنورس ويوسف الصديق.