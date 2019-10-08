محافظ الشرقية و مدير الأمن يشاركون نهائي دورة الشهيد

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كأس الدورة التنشيطية لدوري القسم الثالث لكرة القدم لفريق ديرب نجم،وذلك بعد فوزه على فريق العاشر من رمضان بهدف مقابل لا شئ في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما بإستاد جامعة الزقازيق باسم الشهيد نقيب عمر ياسر عبد العظيم شهيد الواجب و الوطني ذلك في حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية و اللواء والدكتور خالد عبد الباري الرئيس السابق لجامعة الزقازيق وعددا من القيادات التنفيذية و الأمنية و المواطنين.

أعرب المحافظ عن سعادته بالأداء المشرف للاعبين و الروح الرياضية التي جمعت بينهما مؤكداً أن الرياضة تهذب النفس و تعدل السلوك وترتقي بالأخلاق.

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الإجرامية والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن وإستقرار البلاد داعياً الجميع بالتكاتف و التلاحم و الوقوف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة و الشرطة في حربها الشرسة ضد الإرهاب وبسط الأمن في ربوع الوطن الغالي مصر.