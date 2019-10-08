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محافظ الدقهلية: استلام سيارة لنقل الأمصال والطعوم للادارات الصحية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:44 م
محافظ الدقهلية: استلام سيارة لنقل الأمصال والطعوم للادارات الصحية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استلام مديرية الصحة سيارة نقل امصال وطعوم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن السيارة ستقوم بنقل الحصة الشهرية من الأمصال والطعوم، من وزارة الصحة بالقاهرة لمديرية الصحة بالمحافظة، والتي تقوم بدورها بتوزيعها، على مخازن مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمراكز.

وأكد محافظ الدقهلية ، أن سيارة نقل الامصال تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة متميزة وتلبية احتياجات المنظومة الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،أن سيارة نقل الامصال والطعوم وقيمتها حوالي مليون جنيه ،تأتى في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة للحفاظ على سلامة مستلزمات العلاج.

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

نقل الطعوم بالدقهلية

محافظ الدقهلية

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