محافظة القاهرة: الانتهاء من أعمال المناطق البديلة لورش صقر قريش والنقل قريبا

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع ورش العين السخنة، والذى سيخلص منطقة صقر قريش من إزعاج الورش الموجودة بها والمخالفات وسط المناطق السكنية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم التأكيد على أهمية استمرار العمل دون توقف لإنهاء مشروع مجمع ورش العين السخنة البديل عن ورش صقر قريش، ومراعاته لمعانة سكان منطقة صقر قريش والإزعاج المستمر لهم من وجود الورش داخل الكتلة السكنية.

واشار إلى أن اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين أشرف على أعمال تركيب السور الحديدى الخارجى للمشروع وأعمال الدهانات وتركيب بلاط إنترلوك بالرصيف الخارجي لمشروع ورش العين السخنة نهاية شارع الخمسين، وسيتم نقل الورش قريبا.