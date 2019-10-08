مجمع البحوث الإسلامية يطلق قافلة للتوعية إلى البحر الأحمر وحلايب وشلاتين

وجه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى حلايب وشلاتين ومرسى علم بالبحر الأحمر ومحافظات سوهاج والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، حيث تستمر فعاليات تلك القافلة حتى الأسبوع القادم، فى إطار تكثيف القوافل التوعوية للمناطق الحدودية والمترامية الأطراف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن القوافل تأتى ضمن خطة المجمع للتواجد فى جميع أنحاء الجمهورية وخصوصا المناطق النائية والمترامية الأطراف لحماية المواطنين من الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن فى مواجهة التحديات الراهنة التى تتطلب منا بذل كل الجهود الممكنة في الحفاظ على الوطن.

وأضاف عياد أن القافلة تتناول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وما شهدته من تضحيات عظيمة، لأجل رفع راية مصر وكسر شوكة المعتدي، والتأكيد على أهمية استمرار الكفاح والعمل لأجل النهوض بهذا الوطن العظيم وحمايته من أية محاولة للمساس به، مشيرًا إلى أن القافلة يشارك فيها نحو 70 واعظًا من مناطق وعظ مختلفة.

أوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف يعمل على محاصرة أرباب الفكر المنحرف والمضلل وحماية الناس من خطر الإرهاب، ومن أعداء الوطن الذين يحاولون هدم الوطن من خلال بث الشائعات المغرضة.