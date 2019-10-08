"مبادلة" تدرس الاستثمار في صندوق تكنولوجيا ثان لسوفت بنك

رويترز

قال مسؤول تنفيذي كبير في صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء، إن الصندوق لم يقرر بعد ما إذا كان سيستثمر بصندوق تكنولوجيا ثان أكبر حجما يتبع مجموعة سوفت بنك.

وقال إبراهيم عجمي رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة، خلال مؤتمر لبلومبرج، "نعكف على تقييم الأمر، وسنواصل تقييمه.. لا يمكنني الإجابة بنعم أو بلا عما إذا كنا سنستثمر في صندوق رؤية 2".

كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي أن سوفت بنك تجد صعوبة في جذب الاستثمارات لصندوق ضخم ثان، مع سحب وي وُرك، إحدى شركات محفظة الصندوق، طرحها العام الأولي وتراجع تقييمات استثمارات رئيسية أخرى.