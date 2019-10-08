لافروف يناقش فى كازاخستان الأمن فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، سيناقش خلال زيارته إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان، مسائل الأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط وتعاون روسيا وكازاخستان فى مكافحة الإرهاب.

وذكرت الوزارة فى بيان، أن "الطرفين سيركزان على موضوع الأمن الإقليمى، مع مراعاة قرب روسيا وكازاخستان الجغرافى من مناطق النزاع الأساسية فى الشرق الأوسط وأفغانستان"، مشيرة إلى أن النقاش سيتطرق للتعاون فى مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتجار بالمخدرات.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت فى وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسى سيقوم بزيارة عمل إلى كازاخستان يومى 8 و9 أكتوبر الجارى.