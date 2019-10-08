كيف يؤثر اقتناء الكلاب على صحتك النفسية والجسدية

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن ملكية الكلاب تعزز العمرالأطول وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية وخاصةً للذين يعيشون بمفردهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال "جلين ليفين"، رئيس فريق كتابة البيان العلمي لجمعية القلب الأمريكية حول ملكية الحيوانات الأليفة : "ملكية الكلاب مرتبطة بخفض العوامل التي تسهم في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك انخفاض معدل الوفيات القلبية والكلية".

وبالنظر إلى الأبحاث السابقة التي توضح كيف يمكن أن تؤثر العزلة الاجتماعية ونقص النشاط البدني سلبًا على المرضى، سعى الباحثون في كل من الدراسة إلى تحديد مدى تأثير ملكية الكلاب على النتائج الصحية.

وأظهرت الدراسات أن ملكية الكلاب تخفف من العزلة الاجتماعية وتحسن النشاط البدني وتخفض من ضغط الدم - مما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن أصحاب الكلاب يمكن أن يكون لهم نتائج أفضل في القلب والأوعية الدموية مقارنة مع غير المالكين.وقد نشرت نتائج الدراسة عبر مجلة الجمعية الأمريكية للقلب والأوعية الدموية.