قصة عامل رخام قتل زوجته بـ"شومة" بعد اكتشافه خيانتها فى السيدة زينب

كتب سليم على

شهدت منطقة السيدة زينب حادثة قتل عامل رخام لزوجته، بعد أن لاحظ الزوج غياب زوجته "فاطمة"، صاحبة الـ23 عاما، المتكرر عن المنزل وقرر مواجهتها، إلا أنها وبدم بارد قالت له إنها تعرفت على شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، رد الزوجة هبط على رأس الزوج كالصاعقة وما به إلا أن اصطحب عصا خشبية "شومة" وهشم بها رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال الزوج المتهم بقتل زوجته فى السيدة زينب، أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة: "رجعت متأخر يوم الواقعة وبسألها عن السبب قالت كنت مع شابين وأقمت معهما علاقة جنسية فقتلتها".

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة" 23 سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف فى الجمجمة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم.

التحريات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "عرفى" عامل رخام، فألقى القبض عليه من خلال أحد الأكمنة واعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه فوجئ بعودة زوجته فى وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فتعدى عليها بـ"شومة" لتسقط غارقة فى دمائها وتلقى مصرعها.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جدد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بسبب سوء سلوكها فى منطقة السيدة زينب.