سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

فيديو صور.. "روساتوم" تنظم حفلا لعرض "قصة المستقبل" بداية من قناة السويس حتى الضبعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:05 م
فيديو صور.. "روساتوم" تنظم حفلا لعرض "قصة المستقبل" بداية من قناة السويس حتى الضبعة حفل لعرض قصة المستقبل بداية من قناة السويس حتى الضبعة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة "روساتوم" حفل فلكورولى فى ختام اليوم الأول لمنتدى موردى الصناعات النووية، الذى تنظمه الشركة الروسيه بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية بمركز موتمرات المنارة.
 
 
و بدأ الحفل  لفيلم قصير يحمل اسمه "قصة المستقبل" بسرد تاريخى عن جمهورية مصر العربية بدءًا من الحضارة الفرعونية و السلطان برقوق مرورا بحفر قناة السويس التى وصفوها بأنها مدت أوروبا بالأنهار السوداء، و ربطت بين آسيا وأوروبا وحتى مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة بالتعاون مع الشريك التاريخى لمصر وهى روسيا كما وصف الفيلم.
 
و حضر الحفل الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة الطاقة النووية و النائب الأول لشركة روساتوم الروسية و عدد من قيادات هيئة الطاقة النووية والشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة.
 
الجدير بالذكر أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشركة روساتوم هى التى قامت بتنظيم الحفل و توجيه الدعوات للمشاركين فى المنتدى.
 
الجدير بالذكر أن منتدى موردى الصناعات النووية ينعقد  فى القاهرة يومى 8 و 9 أكتوبر كجزء من المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير"، ومنظمو منتدى موردي الصناعة النووية هم مؤسسة روساتوم العامة وهيئة الطاقة النووية المصرية (NPPA).
 
IMG20191008192828
 

IMG20191008192853
 

IMG20191008192858
 

IMG20191008193256
 

IMG20191008193301
 

IMG20191008194009
 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

روساتوم

منتدى موردى الصناعات النووية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:43 م

"روساتوم": هدفنا القضاء على الأساطير والمخاوف من المحطات النووية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:15 م

هيئة الطاقة النووية: إذن البدء فى إنشاء الضبعة فى آخر مراحل المراجعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:57 م

روساتوم: تذليل العقبات أمام الشركات المصرية لأخذ تصاريح توريد معدات نووية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:36 م

روساتوم الروسية: الباب مفتوح للشركات المصرية للمشاركة فى مناقصات الضبعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:35 ص

الكهرباء: منتدى الصناعات النووية بمثابة شراكة مصرية مع الشركات العالمية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

البدرى: تلقيت 4 عروض قبل تدريب منتخب مصر .. وأحمد فتحى قادر على العطاء

البدرى: تلقيت 4 عروض قبل تدريب منتخب مصر .. وأحمد فتحى قادر على العطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة