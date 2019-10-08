فى دولة الديكتاتور العثمانى.. حبس قاضى بمحكمة الاستئناف انفرادياً 3 سنوات

كتب- هاشم الفخرانى

فى دولة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان آخر شيء يُعمل به هو القانون ،وطالما هذا الوضع بالنسبة للقانون فالقضاة أكثر المواطنين فى تركيا يتم التنكيل بهم ويلقون فى غيابات السجن.

وقالت آلان ديلارا أوور ابنة قاضي سابق في محكمة الاستئناف أن والدها ظل في الحبس الانفرادي لمدة 3 سنوات متتالية دون أن يزوره أحد ، رغم أنه من المفترض أن يكون القضاة فى المحكمة العليا لديهم صلاحيات أوسع إلا أن هذا لن يكون موجوداً فى دولة لا تعترف أو تعرف للعدل سبيلا .

وأشارت إلى أن والدها كان ضمن مجموعة من القضاة الذين كانوا يحققون فى تحرك الجيش التركى، واعترض على محاكمة مجموعة من المواطنين لعدم كفاية الأدلة فتم احتجازه وسجنه فى عام 2016 وحتى اليوم بشكل انفرادى.