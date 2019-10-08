سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

فى دولة الديكتاتور العثمانى.. حبس قاضى بمحكمة الاستئناف انفرادياً 3 سنوات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:12 م
فى دولة الديكتاتور العثمانى.. حبس قاضى بمحكمة الاستئناف انفرادياً 3 سنوات القاضى التركى
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى دولة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان آخر شيء يُعمل به هو القانون ،وطالما هذا الوضع بالنسبة للقانون فالقضاة أكثر المواطنين فى تركيا يتم التنكيل بهم ويلقون فى غيابات السجن.

 

وقالت آلان ديلارا أوور ابنة قاضي سابق في محكمة الاستئناف أن والدها ظل في الحبس الانفرادي لمدة 3 سنوات متتالية دون أن يزوره أحد ، رغم أنه من المفترض أن يكون القضاة فى المحكمة العليا لديهم صلاحيات أوسع إلا أن هذا لن يكون موجوداً فى دولة لا تعترف أو تعرف للعدل سبيلا .

 

وأشارت إلى أن والدها كان ضمن مجموعة من القضاة الذين كانوا يحققون فى تحرك الجيش التركى، واعترض على محاكمة مجموعة من المواطنين لعدم كفاية الأدلة فتم احتجازه وسجنه فى عام 2016 وحتى اليوم بشكل انفرادى.


تركيا

الديكتاتور العثمانى

رجب طيب اردوغان

أنقرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد صلاح يفضح أبعاد مؤامرة تركيا على المنطقة العربية: يستخدمون عملاء الداخل وقنوات المخابرات بإسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش قبل الانقضاض على الأرض .. العدوان على سوريا فى ذكرى أكتوبر رسالة إذلال للعرب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:05 م

أحمد يوسف أحمد فى مكتبة مصر يكشف التحديات التي تواجه العرب: تركيا أبرزها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:12 ص

حرائر تركيا يأكلن من القمامة.. صورة صادمة تجسد المعاناة من سياسات أردوغان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:42 ص

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:31 ص

البنتاجون يعلن إيقاف التنسيق الجوى مع تركيا فوق سوريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:30 ص

بين الصفع والموت.. شاهد فيديو جرائم أردوغان وعنصرية تركيا ضد أطفال لاجئين

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:06 ص

مسئول أمريكى: تركيا لم تبدأ حتى الآن هجومها المتوقع فى سوريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء: شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. وقضينا على "ظاهرة العشش"

رئيس الوزراء يستعرض بشائر الخير بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى

رئيس الوزراء يستعرض بشائر الخير بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة