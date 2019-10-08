سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 56 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 5.5 طن أسماك فاسدة خلال أسبوع بالشرقية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:02 م
غلق 56 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 5.5 طن أسماك فاسدة خلال أسبوع بالشرقية إعدام الاسماك خلال الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، غلق 56 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 5.5 طن أسماك فاسدة خلال أسبوع، ذلك إستمراراً لمجهوداتها فى متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة .

وذكر بيان، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، شنت حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة ، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، كما تم تحرير 423 محضر جنحة صحية.

كما تم سحب 264 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 56 منشآة غذائية لبيع الأسماك بالمحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة .

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

يذكر أن 12 مواطنا تعرضوا للتسمم الغذائى خلال الأيام الماضية بسبب تناول فسيخ .

 

حملات على محلات بيع الفسيخ والإغذية بالشرقية (1)
حملات على محلات بيع الفسيخ ومحلات الأسماك بالشرقية 

 

حملات على محلات بيع الفسيخ والإغذية بالشرقية (2)
فحص الاسماك بالحملة 

 

حملات على محلات بيع الفسيخ والإغذية بالشرقية (3)
حملات على بيع الفسيخ والأسماك بأسواق الشرقية

 

حملات على محلات بيع الفسيخ والإغذية بالشرقية (4)
أعدام الاسماك والفسيخ الغير صالح بالحملة 

 


الشرقية

غلق منشأت غذائية

اسماك فاسدة

اعدام اسماك مملحة فاسدة

وكيل وزارة تموين الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة