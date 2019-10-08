غلق 56 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 5.5 طن أسماك فاسدة خلال أسبوع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، غلق 56 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 5.5 طن أسماك فاسدة خلال أسبوع، ذلك إستمراراً لمجهوداتها فى متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة .

وذكر بيان، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، شنت حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة ، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، كما تم تحرير 423 محضر جنحة صحية.

كما تم سحب 264 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 56 منشآة غذائية لبيع الأسماك بالمحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة .

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

يذكر أن 12 مواطنا تعرضوا للتسمم الغذائى خلال الأيام الماضية بسبب تناول فسيخ .



حملات على محلات بيع الفسيخ ومحلات الأسماك بالشرقية



فحص الاسماك بالحملة



حملات على بيع الفسيخ والأسماك بأسواق الشرقية