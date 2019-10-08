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على خطى الإخوان.. جمال عيد "يشمت" فى وفاة الفنان طلعت زكريا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:24 م
على خطى الإخوان.. جمال عيد "يشمت" فى وفاة الفنان طلعت زكريا الفنان الراحل طلعت زكريا
كتب محمد عبد العظيم

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فى موقف تكرر كثيرا من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها فى الشماتة، ظهر جمال عيد ليتحدث عن وفاة الفنان طلعت زكريا بطريقة تكشف نفس الأسلوب والشماتة فى الموت.  

وقال جمال عيد عبر حسابه: "مات من كره ثورة يناير.. مات من افترى على الثورة واطلق اكذوبة "علاقات جنسية كاملة".. مات من كره الثورة ، وكرهه بعض مؤيدي ثورة يناير، وأنا ضمنهم".

جمال عيد
جمال عيد

 

يذكر أن الفنان الكوميدى طلعت زكريا رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهو 59 عاما، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

ولم يسلم أى اتجاه سياسى من الشماتة الإخوانية فى الموت، بل أن عدد كبير من الفنانين والمبدعين الذين وافتهم المنية خلال السنوات الماضية نالوا شماتة قاسية من جماعة الإخوان الإرهابية، رغم أن أغلبهم لم ينخرط فى أى نشاط سياسى، لكن الجماعة وأنصارها كانت ترى فى معارضتهم لحكمها جريمة يستحقوا عليها اللعنات بعد الموت، وإصدار أحكام قاطعة بمصائرهم فى الآخرة.

 

 


طلعت زكريا

وفاة طلعت زكريا

وفاه طلعت زكريا

الشماتة فى الموت

الشماتة فى وفاة طلعت زكريا

فضائح الاخوان

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