ضبط 48 مخالفة تموينية بالمنيا و7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 48 مخالفة تموينية وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات ضبطت 33 مخالفة للمخابز البلدية، منها 23 مخالفة لنقص بالوزن، مخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 مخالفات لتوقف عن الإنتاج، مخالفتين لعدم وجود سجلات، مخالفتين لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة لضبط 14 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة الأسواق منها، مخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، 6 مخالفات للذبح خارج السلخانة، مخالفة لمنتجات مجهولة المصدر، مخالفتين لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، 3 مخالفات لمحلات بدون ترخيص، ومخالفة فى مجال المواد البترولية، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفة دورية فى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم .

وفى البحيرة، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على كافة المدن والمراكز لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

كما وجه بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية للمتابعة الميدانية علي الأسواق والمجازر والمصانع والمحال التجارية لمنع استغلال واحتكار التجار والتلاعب في الأسعار .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز حوش عيسى والدلنجات ودمنهور حملات تموينية مكبرة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط صاحب مصنع منتجات البان بمركز حوش عيسي يعمل بدون ترخيص وبدون سجل صناعي ويقوم بكتابه عنوان وأسماء وهمية لشركات كبرى.

وكذلك ضبط 5 طن ملح مجهول المصدر وشيكارتين بودرة لبن مجفف ممنوع استخدامها في التصنيع وغير مستوفي الاشتراطات الصحية وتم التحفظ على المضبوطات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مصنعين يعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة الدلنجات حيث تم ضبط 2500 كيلو عجوة والتحفظ على 300 قطعة حلوى .