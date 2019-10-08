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ضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بمطار القاهرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:01 م
ضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بمطار القاهرة ضبط تهريب كمية من المكملات الغذائية
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة حسن السيد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975من أدوات التجميل.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة العربية للطيران القادمة من رأس الخيمة، اشتبه محمد عبد اللطيف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخصر، في راكب مصرى قادم من الإمارات يحمل 3 حقائب وذلك نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة على الشرقاوى مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة

وبالعرض على حسن السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من محمد عبداللطيف على الشرقاوى تحت إشراف ناصر صفوت مدير الحركة فى حضور أميرة عطية مدير الإدارة الأولى فتبين وجود 399 عبوة من المكملات الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل منها كريمات أساس وأقلام ماسكرة مخبأة بين طيات الملابس .

قرر إبراهيم عبد اللطيف إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 44 لسنة 2019 .

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