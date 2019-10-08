صور..مناظرة تلفزيونية ساخنة بين 6 زعماء أحزاب كندية قبل أيام من الانتخابات

كتب محمود رضا الزاملى

تعين على زعماء 6 أحزاب كندية وضع حلول للمشاكل لكسب المزيد من أصوات الناخبين للفوز فى الانتخابات المزمع عقدها فى 21 أكتوبر القادم وتعد هذه المناظرة مهمة لزعماء الأحزاب الست لأنه يتعين عليهم الحديث عن خمسة مشاكل ولابد من ايجاد حلول منطقية عنها .

وهم كالتالى: القدرة على تحمل المعيشة فى كندا ، البيئة والطاقة ، قضايا السكان الأصليين ، العلاقات الدولية وكندا، حقوق الإنسان والهجرة، وكذلك استقبل كل زعيم منهم سؤالا من أحد المواطنين الكنديين .



المحافظ أندرو شير و الليبرالي جوستين ترودو



المناظرة فى كندا



المناظرة



المناقشات فى المناظرة



جانب من المناظرة



رؤساء الأحزاب بكندا



زعماء الأحزاب بكندا



سينج زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)



مناظرة تلفزيونية ساخنة



مناظرة ساخنة قبل الانتخابات الكندية