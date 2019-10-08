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صور..مناظرة تلفزيونية ساخنة بين 6 زعماء أحزاب كندية قبل أيام من الانتخابات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص
صور..مناظرة تلفزيونية ساخنة بين 6 زعماء أحزاب كندية قبل أيام من الانتخابات
كتب محمود رضا الزاملى

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تعين على زعماء 6 أحزاب كندية وضع حلول للمشاكل لكسب المزيد من أصوات الناخبين للفوز فى الانتخابات المزمع عقدها فى 21 أكتوبر القادم وتعد هذه المناظرة مهمة لزعماء الأحزاب الست لأنه يتعين عليهم الحديث عن خمسة مشاكل ولابد من ايجاد حلول منطقية عنها .

وهم كالتالى: القدرة على تحمل المعيشة فى كندا ، البيئة والطاقة ، قضايا السكان الأصليين ، العلاقات الدولية وكندا، حقوق الإنسان والهجرة، وكذلك استقبل كل زعيم منهم سؤالا من أحد المواطنين الكنديين .

المحافظ أندرو شير و الليبرالي جوستين ترودو
المحافظ أندرو شير و الليبرالي جوستين ترودو

 

المناظرة فى كندا
المناظرة فى كندا

 

المناظرة
المناظرة

 

المناقشات فى المناظرة
المناقشات فى المناظرة

 

جانب من المناظرة
جانب من المناظرة

 

رؤساء الأحزاب بكندا
رؤساء الأحزاب بكندا

 

زعماء الأحزاب بكندا
زعماء الأحزاب بكندا

 

سينج زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)
سينج زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)

 

مناظرة تلفزيونية ساخنة
مناظرة تلفزيونية ساخنة

 

مناظرة ساخنة قبل الانتخابات الكندية
مناظرة ساخنة قبل الانتخابات الكندية

 

مناظرة ساخنة
مناظرة ساخنة

 

 

 


زعماء أحزاب كندية

الانتخابات بكندا

انتخابات كندا

اليوم السابع بلس

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