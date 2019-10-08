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صور.. محافظ مطروح يتابع مبادرة "نور حياة" للكشف على 30 ألف طالب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:23 م
صور.. محافظ مطروح يتابع مبادرة "نور حياة" للكشف على 30 ألف طالب محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة
مطروح – حسن مشالى

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تابع اللواء اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية "نور حياة" لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، والتى بدأت أمس بمجمع عادل الصفتى الابتدائى بمرسى مطروح، وتستهدف المبادرة فى المرحلة الأولى حوالى 30 ألف طالب، بمرحلة التعليم الابتدائى فى 151 مدرسة، بحضور النائب سليمان فضل والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والمستشار العسكرى للمحافظة ومسئولى الجهات المعنية.

 

وقدم محافظ مطروح، الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته واهتمامه بصحة المواطنين، خاصة الطلاب، مع إطلاق العديد من المبادرة للاطمئنان على صحتهم، ومن بينها مبادرة الكشف المبكر على فيروس سى ، والسمنة والتقزم ، ومبادرة "نور حياة" وغيرها.

 

ووجه المحافظ، بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح المبادرة، مع الوصول إلى جميع الطلاب، وتوفير المواصلات لطلاب المدارس بالمناطق النائية وتحقيق أقصى استفادة مع تذليل كافة العقبات، وضرورة إعلام الاهالى بالمبادرة، وعدم السماح للطلاب بالغياب وقت الفحوصات مع الإعلان عن جدول المبادرة بجميع المدارس، وتوفير الدعاية اللازمة خاصة أن المبادرة مجانا، بهدف الاطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب، مع تقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة، خاصة صندوق "تحيا مصر" على تعاونه مع المحافظة.

 

وأوضح أحمد خيرى منسق صندوق تحيا مصر بمطروح، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر لأمراض ضعف الإبصار مجانية بداية من الكشف حتى عمل النظارات، بهدف التيسير على المواطنين والتخفيف عنهم، من خلال توافر المتخصصين وكافة الأجهزة والمعدات الطبية فى مجال الرمد والكشف على العيون، بالتنسيق مع المستشفيات العسكرية لاستقبال الحالات التى سيتم تحويلها.

 

وتستهدف المبادرة جميع طلاب تعليم مطروح قبل الجامعى والكشف الطبى على حوالى 30 ألف طالب بالمرحلة الأولى بمطروح فى 151 مدرسة بالتعاون مع مديرتى الصحة والتربية والتعليم بمطروح.

 

 

محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (1)
محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (1)

 

محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (2)
محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (2)

 

محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (3)
محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (3)

 

محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (4)
محافظ مطروح يتابع مبادرة نور حياة (4)

 

 


محافظة مطروح

مبادرة نور حياة

مدارس مطروح

صحة مطروح

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