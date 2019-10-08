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صور.. محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:56 م
صور.. محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محافظ المنيا يتابع حالة المصابين
المنيا-فريق المحافظات

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تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، حالة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بطريق البويطي-الواحات بمركز بنى مزار، مما أسفر عن وفاة 3 اشخاص وإصابة 33 آخرين.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى التكامل بالشيخ فضل ، كما وجه مسؤولى الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين ، وكلف مديرية التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات الاجتماعية المقررة.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 اشخاص واصابة 33 اخرين تم نقلهم لمستشفى التكامل بالشيخ فضل وحالتهم العامة مستقرة، وتم خروج 3من المستشفى بعد تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، فيما يستكمل باقى المصابين علاجهم.

 

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين (3)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين

 

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين (4)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين

 

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين (5)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين

 

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين (1)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين 

 

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين (2)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين 

 


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