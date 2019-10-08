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صور .. محافظ الشرقية يوجه بسد عجز المعلمين بالمدارس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:11 م
صور .. محافظ الشرقية يوجه بسد عجز المعلمين بالمدارس محافظ الشرقية يتفقد كراسة أحدى التلميذات
الشرقية - إيمان مهنى

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من سد العجر فى المعلمين بمختلف التخصصات والمواد الدراسية بمدرسة الشهيد جلال السمان الإبتدائية بحوض الطرفه التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، لضمان إنتظام سير العملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب .

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمدرسة للتأكد من إنتظام اليوم الدراسى وتواجد الطلاب والطالبات داخل الفصول لتحصيل المنهج المدرسى وتحقيق أعلى الدرجات .

كما توجه لمدرسة حوض الطرفه الإعدادية المشتركة للوقوف على مستوى العملية التعليمية داخل المدرسة وتقييم مدى إستجابة وتفاعل التلاميذ مع المعلمين لتعظيم الإستفادة من الحصص المدرسية.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد المكتبة، مشدداً على ضرورة مراجعة محتوى الكتب المتواجدة بها، والتأكد من تصنيفها بشكل جيد وإقصاء الكتب التى تحتوى على أفكار متطرفة وهدامه للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وزار مجمع مدارس العربية الخاصة " القومية" التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية للإطمئنان على إنتظام سير اليوم الدراسى بمراحل التعليم المختلفة داخل المدرسة، وتفقد قاعات الروضة الملحقة بالمدرسة واستمع بنفسه لما يقدم من برامج تعليمية وأنشطة لأطفال الروضة، مؤكداً على ضرورة تقديم المعلومة بطريقة بسيطة وسهلة وخلق حالة من التواصل والفاعلية بين معلم الروضة باعتباره مقدماً للمعلومة والطفل باعتباره مستقبلاً لها.

كما توجها لقرية النخاس مركز الزقازيق، لتفقد سير العمل بمركز صحة الأسرة للإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى وللمترددين على الوحدة وللتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بمقر عملهم .

حرص المحافظ على تفقد الصيدلية وقام بالإطلاع على السجل المدون به الكميات الواردة والصادرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة ، وقام بمراجعة تاريخ صلاحية عدد من الأدوية بالصيدلية.

كما تجول المحافظ داخل أقسام مركز صحة الأسرة بالنخاس وأوصى العاملين بالمركز بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم للوصول لرعاية صحية كاملة ومستمرة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية لقرية النخاس زيارة لمدرسة النخاس الثانوية المشتركة للإطمئنان على إنتظام سير اليوم الدراسى والتأكد من حضور طلاب وطالبات المدرسة وانتظامهم داخل الفصول المدرسية والإستفادة من المنهج الدراسى المقدم لهم .

جولة محافظ الشرقية على المدارس (1)
جولة محافظ الشرقية بمدارس الشهيد جلال السمان الإبتدائية

 

جولة محافظ الشرقية على المدارس (1)
جولة محافظ الشرقية يتفقد حصص المجال الصناعى للطلاب

 

جولة محافظ الشرقية على المدارس (2)
جولة محافظ الشرقية يتفقد الكتب بمكتبة المدرسة 
 
جولة محافظ الشرقية على المدارس (2)
محافظ الشرقية يناقش أحد الطلاب بمدرسة النخاس الثانوية 

 

جولة محافظ الشرقية على المدارس (3)
محافظ الشرقية يتفقد كراسة الدروس لأحدى الطالبات بمدرسة النخاس

 

نخااس اكتوبر 11
جولة محافظ الشرقية بوحدة طب الأسرة بقرية النخاس

 

 


الشرقية

محافظ الشرقية

مركز صحة الاسرة بالنخاس

سد عجز المدرسين بمدارس الشرقية

مدرسة الشهيد جلال السمان

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